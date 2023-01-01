Комплект FST FK-5050LED, 25 Вт, светодиодный, 5400 К
Код товара : УТ-00055552
Артикул : 00-00000193
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
25 Вт
Индекс CRI
90
Световой поток, лм
2200
Минимальная цветовая температура, K
5400
Максимальная цветовая температура, K
5400
Тип крепления
на стойку (5/8")
Описание
Комплект студийного света FST FK-LED5050 имеет простую конструкцию и понятные элементы управления, поэтому он отлично подходит не только профессиональным фотографам, но и новичкам, которые только постигают данную область.
В комплект входит светодиодная лампа 25 Вт и быстрораскладной софтбокс зонтичного типа с цоколем Е27 50x50 см. Применяется в предметной, портретной фотосъемке, съемке видео, стримов , для участия в онлайн-конференция, прямых эфирах и т.р. . Обеспечивает мягкое рассеянное освещение. Цветовая температура 5400 К.