Гибкий держатель FST FH 1/4" - 1/4"
Код товара : УТ-00070293
Артикул : 00-00000292*
990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Гибкий держатель FST FH оснащен винтами 1/4" с обоих концов. Один из винтов заворачивается в какой-либо зажим (например, Manfrotto 035 или аналог), а второй – в штативное гнездо вспышки, светодиодной панели или другого небольшого оборудования. Длина держателя: 50 см, при изгибе он сохраняет заданное положение.