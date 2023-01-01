Гибкий держатель FST FH оснащен винтами 1/4" с обоих концов. Один из винтов заворачивается в какой-либо зажим (например, Manfrotto 035 или аналог), а второй – в штативное гнездо вспышки, светодиодной панели или другого небольшого оборудования. Длина держателя: 50 см, при изгибе он сохраняет заданное положение.