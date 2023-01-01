Моноблок FST F-400, 400 Дж, с рефлектором
Код товара : УТ-00032126
Артикул : УТ-00000036*
14 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Байонет
Bowens
Ведущее число (м, ISO 100)
65
Время перезарядки
0.2 - 1.8 с
Регулировка мощности, диапазон
1 - 1/32 с шагом 0.1 ступени
Моделирующий (пилотный) свет
галогенный, 150 Вт E27
Синхронизация
световая ловушка (1, 2, 3, 4, 5 импульс), вход для синхрокабеля 6.3 мм
Питание
220-240 В, 50 Гц
Управление моделирующим светом
пропорциональное, независимое
Другие характеристики
Вес (брутто), г
2.000
Комплектация
моноблок, лампа импульсная, лампа пилотная, рефлектор, синхрокабель 5 м, силовой кабель 5 м
Описание
Недорогой импульсный моноблок средней мощности для небольших фотостудий. Хорошо подходит для предметной или портретной съемки, выездных фотосессий. Байонет Bowens S позволяет использовать широкий ассортимент световых модификаторов: рефлекторы, конусы, софтбоксы. Световая ловушка срабатывает по 1 – 5 вспышке, также есть вход для синхрокабеля 3.5 мм, через который можно подключить универсальный радиосинхронизатор.