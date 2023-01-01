Недорогой импульсный моноблок средней мощности для небольших фотостудий. Хорошо подходит для предметной или портретной съемки, выездных фотосессий. Байонет Bowens S позволяет использовать широкий ассортимент световых модификаторов: рефлекторы, конусы, софтбоксы. Световая ловушка срабатывает по 1 – 5 вспышке, также есть вход для синхрокабеля 3.5 мм, через который можно подключить универсальный радиосинхронизатор.