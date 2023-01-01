Описание

Комплект постоянного света FST ET-LED 602-2 Kit включает: 2 октабокса 60 см со встроенным патроном E27, 2 светодиодные лампы мощностью 50 Вт (эквивалент прибл. 400 Вт галогенной лампы), 2 стойки 210 см и сумку для хранения и транспортировки.

Октабокс со встроенным патроном E27 позволяет сделать свет более жестким (без рассеивателя) или более мягким (с рассеивателем). Мощность не регулируется, можно только передвигать прибор ближе или дальше от объекта съемки. Лампа FST L-E27-LED создает всенаправленный световой поток цветовой температуры 5500К, без заметного мерцания или гула. Благодаря использованию светодиодных ламп прибор не перегревается и может использоваться в течение длительного времени.

Основное назначение комплекта: видеосъемка с ограниченным бюджетом. Также может использоваться для фотосъемки на мобильные телефоны, съемки на документы и тому подобных вариантов использования.