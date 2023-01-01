Комплект постоянного света FST ET-LED572R Kit, светодиодный, 2х50 Вт, 3200 - 5600К
Код товара : УТ-00033487
Артикул : УТ-00000635
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
48 Вт
Регулировка мощности, диапазон
10 - 100% бесступенчатая
Световой поток, лм
4800
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
да, 220 В
Тип крепления
на стойку (5/8")
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
5.300
Комплектация
осветитель - 2 шт, стойка 210 см - 2 шт, софтбокс 50х70 см - 2 шт, сетевой адаптер - 2 шт.
Описание
Комплект из 2 светодиодных осветителей с софтбоксами 50х70 см. В комплект также входят стойки и адаптеры для работы от сети 220В. Основным отличием от более бюджетных комплектов являются более качественные светодиодные панели, с регулировкой яркости и цветовой температуры, а также с возможностью питания от литиевых аккумуляторов. Благодаря низкому нагреву используется пассивное охлаждение, т.е. осветители полностью бесшумны в работе. Цветовая температура регулируется в пределах от 3200К (лампы накаливания) до 5600К (белый дневной свет), регулировка мощности: от 10 до 100%, бесступенчатая. Панели можно использовать с аккумуляторным питанием от батарей Sony NP-F550 / 750 / 970 и их аналогов.
Тканевые софтбоксы размером 50х70 см позволяют снимать как с жестким, так и с мягким светом.
Комплект подходит для портретной, предметной съемки, записи видео.
Комплектация:
- Светодиодный осветитель, 48W - 2 шт.
- Стойка, 210см - 2 шт.
- Софтбокс, 50х70см - 2 шт.
- AC-адаптер - 2 шт.
- Кофр для переноски - 1 шт.