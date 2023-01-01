Описание

Комплект из 2 светодиодных осветителей с софтбоксами 50х70 см. В комплект также входят стойки и адаптеры для работы от сети 220В. Основным отличием от более бюджетных комплектов являются более качественные светодиодные панели, с регулировкой яркости и цветовой температуры, а также с возможностью питания от литиевых аккумуляторов. Благодаря низкому нагреву используется пассивное охлаждение, т.е. осветители полностью бесшумны в работе. Цветовая температура регулируется в пределах от 3200К (лампы накаливания) до 5600К (белый дневной свет), регулировка мощности: от 10 до 100%, бесступенчатая. Панели можно использовать с аккумуляторным питанием от батарей Sony NP-F550 / 750 / 970 и их аналогов.

Тканевые софтбоксы размером 50х70 см позволяют снимать как с жестким, так и с мягким светом.

Комплект подходит для портретной, предметной съемки, записи видео.

Комплектация: