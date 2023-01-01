Комплект постоянного света FST ET-LED572 Kit, светодиодный, 2х60 Вт
Код товара : УТ-00033488
Артикул : УТ-00000328
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
60 Вт х 2
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
да, 220 В
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
4.300
Описание
Бюджетный комплект с 2 светодиодными осветителями по 60 Вт и тканевыми софтбоксами 50х70 см. Осветители не имеют регулировки можности или цветовой температуры. Освещенность можно регулировать, сдвигая осветитель целиком ближе или дальше от объекта съемки. Софтбоксы обеспечивают мягкое и равномерное рассеивание света. Подходит в качестве недорогого решения для домашней съемки, в основном видео. В комплекте идет сумка для хранения и переноски.