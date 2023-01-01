Бюджетный комплект с 2 светодиодными осветителями по 60 Вт и тканевыми софтбоксами 50х70 см. Осветители не имеют регулировки можности или цветовой температуры. Освещенность можно регулировать, сдвигая осветитель целиком ближе или дальше от объекта съемки. Софтбоксы обеспечивают мягкое и равномерное рассеивание света. Подходит в качестве недорогого решения для домашней съемки, в основном видео. В комплекте идет сумка для хранения и переноски.