Моноблок FST E-250, 250 Дж, с рефлектором
Код товара : УТ-00032127
Артикул : УТ-00000236
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Bowens
Ведущее число (м, ISO 100)
52
Время перезарядки
0.2 - 1.8 с
Регулировка мощности, диапазон
1 - 1/32 с шагом 1/3 ступени
Моделирующий (пилотный) свет
галогенный, 75 Вт
Синхронизация
световая ловушка (1 или 2 импульс), вход для синхрокабеля 3.5 мм
Питание
220-240 В, 50 Гц
Управление моделирующим светом
пропорциональное
Другие характеристики
Вес (брутто), г
2.000
Комплектация
моноблок, лампа импульсная, лампа пилотная, рефлектор, силовой кабель
Описание
Недорогой импульсный моноблок для небольших фотостудий. Хорошо подходит для предметной или портретной съемки, выездных фотосессий. Байонет Bowens S позволяет использовать широкий ассортимент световых модификаторов: рефлекторы, конусы, софтбоксы. Световая ловушка срабатывает по 1 или 2 вспышке, также есть вход для синхрокабеля 3.5 мм, через который можно подключить универсальный радиосинхронизатор.