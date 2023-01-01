Описание

Моноблок FST Е-180 спроектирован для работы дома или в студии начального уровня, а также на выезде. Осветительный прибор подойдет для предметной съемки, портрета, а также художественной съемки продуктов. Байонет Bowens дает возможность использовать большое количество имеющихся на рынке световых модификаторов. Е-180 очень компактна, поэтому идеально подходит для домашней фотостудии.

Корпус осветителя изготовлен из негорючей пластмассы. Панель управления расположена сзади. Там есть: тумблер «Сеть», отключение ловушки для света, отключение сигнала («бипера»), переключатель мощности «пилота», клавиша «Test» для ручной проверки работы вспышки, предохранитель, аналоговая ручка выбора силы импульса, вход для синхронизатора (3.5 мм), вход для кабеля питания и индикатор готовности.

Разблокирование замка Bowens производится удобной клавишей, которая находится сверху корпуса. Там же расположен и находится фотоприемник для синхронизации по световому импульсу. Моделирующий свет имеет мощность 75 Вт. Более мощные лампы ставить не рекомендуется, поскольку они сильнее нагревают корпус. Специальный механизм позволяет регулировать наклон моноблока, а круглый слот служит для установки студийного зонта.

Выбор мощности светового импульса и яркости моделирующего света производится одной ручкой.