Штативная головка FST D-2, шаровая, до 8 кг
Код товара : УТ-00042871
Артикул : УТ-00000486*
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая
Материал
алюминий
Пузырьковый уровень
На штативе
Физические характеристики
Вес
0.35 кг
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Шаровая головка FST D-2 отлично подойдет для полнокадровых зеркальных фотоаппаратов, а также беззеркальных камер с длиннофокусной оптикой. Отдельная ручка разблокирует ось панорамирования, что важно для создания многокадровых панорам (также имеется маркировка в градусах у основания головки). В отличие от головок серии B, сила трения не регулируется. Площадка универсальная, стандарта Arca Swiss: можно заменить на более длинные или L-образные пластины. Пузырьковый уровень помогает выровнять камеру по горизонту (в горизонтальном положении).