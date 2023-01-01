Портретная тарелка FST BDH-55, 55 см, Bowens
Код товара : УТ-00057718
Артикул : УТ-00000229
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Размеры товара
диаметр 50 см
Описание
Портретная тарелка высокого качества FST BDH-50 диаметром 50 см по очень умеренной цене понравится как фотографам-любителям, так и профессионалам, работающим в сфере творческой фотографии. Эта светомодифицирующая насадка на студийные источники света находит применение не только в жанре портретной съемки, но и для съемки еды, предметов и натюрмортов, создавая отличные светотеневые рисунки.Легкая, прочная, качественная конструкция, байонет Bowens, решетка и рассеиватель в комплекте, прочная упаковка, регулируемый отражатель, доступная цена