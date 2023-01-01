Шторки FST BD-100, для рефлектора 7"
Код товара : УТ-00037567
Артикул : УТ-00000358
2 550 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Металлические шторки с сотами и цветными фильтрами для стандартного 7" жесткого рефлектора, который идет в комплекте со многими моноблоками разных брендов. Если у вас нет рефлектора, его можно приобрести.