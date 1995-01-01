Фон FST Background screen Chomakey, раскладной, хромакей, 2,4 x 4 м
Код товара : УТ-00072485
Артикул : 00-00000286
16 990 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Быстрораскладной фон хромакей подойдет для съемки фото и видео, для эфиров в режиме реального времени в том числе для блогеров и стримеров. Хромакей можно использовать как в студии, так и на выезде. Легкая алюминиевая конструкция не требует дополнительной системы крепления. Цветовая гамма зеленого цвета "chromakey" позволяет вставлять любой другой фон по вашему выбору в постпродакшене.
Преимущества:
- Простые в сборке алюминиевые трубки, соединенные между собой
- Четыре складывающиеся секции рамы
- Ширма крепится к раме эластичными петлями
- Полиэфирная ткань, устойчивая к сминанию, стирается в машине
- Фон в собранном виде стоит отдельно
- Легко перемещается одним человеком
- Чехол для переноски вмещает ткань и сегменты рамы
Комплектация:
- 1. Алюминиевые рамы - 4 шт (по 8 трубок)
- 2. Соединительные скобы - 6 шт
- 3. Полотно (chromakey) - 2,4 х 4м - 1 шт
- 4. Сумка для хранения и переноски - 1 шт
Характеристики:
- Размер полотна - 2,4 х 4 м
- Вес - 9 кг
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