Быстрораскладной фон хромакей подойдет для съемки фото и видео, для эфиров в режиме реального времени в том числе для блогеров и стримеров. Хромакей можно использовать как в студии, так и на выезде. Легкая алюминиевая конструкция не требует дополнительной системы крепления. Цветовая гамма зеленого цвета "chromakey" позволяет вставлять любой другой фон по вашему выбору в постпродакшене.