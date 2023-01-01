Описание

Галогенный осветитель FST мощностью 800 Вт – яркий источник постоянного света с металлическими шторками и возможностью зуммирования светового луча. Фокусировка светового пучка осуществляется поворотным механизмом, расположенным с обратной стороны осветителя. В осветителе используется кварцевая галогенная лампа FST L-800 (3200 К, в комплекте), обеспечивающая равномерный свет без температурных сдвигов или эффекта мерцания. Шторки позволяют частично ограничивать рассеивание луча. Использование софтбоксов и других насадок конструкцией не предусмотрено.

В комплекте идет держатель в виде лиры, позволяющий регулировать наклон осветителя на стойке. Корпус прочный, металлический, с эффективным конвекционным охлаждением. Наличие отражателя позволяет использовать во время съемки мягкое освещение. Стойка в комплект не входит – подойдет любая студийная. Прибор работает напрямую от сети 220 В, сетевые адаптеры не требуются. Регулировка яркости и выключатель вынесены на кабель питания.

Галогенный свет пользуется популярностью за отсутствие мерцания, стабильную температуру и доступную цену. Обратной стороной является высокое энергопотребление, сильный нагрев и сравнительно небольшой ресурс ламп (по сравнению с практически «вечными» светодиодными). Данный прибор может использоваться для широкого спектра задач: предметной и портретной съемки, для съемки видео, для театральных, сценических постановок.