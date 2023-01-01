Комплект постоянного света FST 001, люминесцентный, 3х180 Вт, 5500К
Код товара : УТ-00029206
Артикул : УТ-00000334
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Комплект постоянного света FST 001 состоит из 3 источников света, каждый на 4 люминесцентные лампы по 45 Вт каждая, итого 180 Вт на источник. По яркости это приблизительно соответствует 1000-ваттной лампе накаливания. Яркость можно регулировать, отключив одну из пар лампочек, а также перемещая источники ближе или дальше от объекта съемки. Софтбоксы 50х70 см при установке рассеивателя дают мягкий свет, а без него – более жесткое освещение с выраженными тенями.
Важным элементом комплекта является журавль, который позволяет освещать объект вертикально, сверху вниз. Комплект хорошо подходит для записи видео, для предметной фотосъемки и съемки для каталога. Энергосберегающие лампы не нагреваются и не мерцают.
Комплектация:
- Источник света на 4 патрона E27 – 3 шт
- Лампа FST L-E27 45 Вт – 12 шт
- Стойка FST LS-210 см – 3 шт
- Софтбокс FST 50x70 см – 3 шт
- Перекладина-журавль
- Сумка для хранения и транспортировки