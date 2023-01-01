Описание

Комплект постоянного света FST 001 состоит из 3 источников света, каждый на 4 люминесцентные лампы по 45 Вт каждая, итого 180 Вт на источник. По яркости это приблизительно соответствует 1000-ваттной лампе накаливания. Яркость можно регулировать, отключив одну из пар лампочек, а также перемещая источники ближе или дальше от объекта съемки. Софтбоксы 50х70 см при установке рассеивателя дают мягкий свет, а без него – более жесткое освещение с выраженными тенями.

Важным элементом комплекта является журавль, который позволяет освещать объект вертикально, сверху вниз. Комплект хорошо подходит для записи видео, для предметной фотосъемки и съемки для каталога. Энергосберегающие лампы не нагреваются и не мерцают.

Комплектация: