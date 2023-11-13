Адаптер Fringer EF-FX Pro, с Canon EF на Fujifilm X-mount (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071479
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-11-13/03
Причина уценки:
cледы эксплуатации, небольшие потёртости.
16 000 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136479
Адаптер Fringer EF-FX позволяет использовать объективы Canon с байонетами EF и EF-S на камерах Fujifilm X.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: cледы эксплуатации, небольшие потёртости.
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Комплектация: адаптер, задняя крышка от Fuji
Гарантия 90 дней.