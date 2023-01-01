Описание

Адаптер Fringer EF-FX Pro II позволяет использовать объективы Canon с байонетами EF и EF-S на камерах Fujifilm X. Отличительной особенностью версии Pro является кольцо управления диафрагмой, которое действует в точности так же, как и кольцо на объективах XF. Кольцо поворачивается ступенчато, с отсечками по 1/3 ступени. Камера считает установленный объектив «родным», поэтому работают все функции, включая автоматическую экспозицию, быструю фазовую фокусировку, фокусировку по глазам, следящий автофокус, оптическую стабилизацию (в объективе или в камере).

Отличия версий:

EF-FX II

Диафрагма устанавливается только на камере

Одно байонетное кольцо выполнено из алюминия

EF-FX Pro II

Диафрагма устанавливается на объективе или на камере

Оба байонетных кольца выполнены из латуни

Различий по версиям прошивки, совместимости, скорости работы – нет.

Обратите внимание, что в зависимости от модели камеры и модели объектива производительность может существенно различаться. Наилучшие результаты достигаются с камерами X-T3, X-T30, X-Pro3 и X-T4 (X-T4, как самая мощная из камер Fuji на 2020 год, работает лучше всего). Модели X-H1, X-T2, X-T20, X-Pro2 и X-E3 работают также достаточно эффективно. Более ранние камеры, а также фотоаппараты младшей линейки (серия X-A, X-M1, X-T100, X-T200) работают медленно (не подходят для фокусировки по подвижным целям).

То же самое можно сказать про объективы: лучше всего работают объективы с линейным шаговым двигателем (Canon STM, nano USM), поскольку двигатели именно такого типа используются во всей «родной» оптике Fuji X. Объективы с кольцевыми ультразвуковыми моторами (USM) могут работать несколько хуже (в режиме непрерывного слежения). Тем более это справедливо для старых объективов с микро-моторами.

Корпус адаптера выполнен из алюминиевого сплава, оба байонетных кольца – из латуни. Внутри корпуса используется черная бархатная отделка, предотвращающая появление артефактов, связанных с внутренними переотражениями света при боковой или контровой засветке.

Ниже приводим список совместимых объективов, которые были протестированы производителем и признаны пригодными к использованию: