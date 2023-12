Адаптер Fringer EF-GFX PRO позволяет устанавливать объективы с байонетом Canon EF на среднеформатные камеры Fujifilm GFX. Хотя большинство из них не будут покрывать всю площадь матрицы без виньетирования, отдельным моделям это удается. К таким относятся, во-первых, все тилт-шифт объективы серии TS-E – например, можно использовать 17mm f/4L, так как у Fujifilm просто нет альтернатив с настолько малым фокусным расстоянием. Также довольно неплохо подходят многие фиксфокальные объективы L серии, такие как широкоугольный Sigma 40mm f/1.4 Art, портретные Canon EF 85mm f/1.4L IS USM, Canon EF 85mm f/1.2L II, Sigma 85mm f/1.4 Art, Sigma 105mm f/1.4 Art, длиннофокусные EF 200mm f/2L IS, EF 200mm f/2.8L, EF 300mm f/2.8L IS I / II, EF 300mm f/4L, EF 400mm f/5.6L, макро 100mm f/2.8L Macro IS USM – всех их можно использовать или с небольшим кадрированием, или вообще без обрезки краев кадра.