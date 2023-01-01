Описание

Адаптер Fringer EF-GFX PRO позволяет устанавливать объективы с байонетом Canon EF на среднеформатные камеры Fujifilm GFX. Хотя большинство из них не будут покрывать всю площадь матрицы без виньетирования, отдельным моделям это удается. К таким относятся, во-первых, все тилт-шифт объективы серии TS-E – например, можно использовать 17mm f/4L, так как у Fujifilm просто нет альтернатив с настолько малым фокусным расстоянием. Также довольно неплохо подходят многие фиксфокальные объективы L серии, такие как широкоугольный Sigma 40mm f/1.4 Art, портретные Canon EF 85mm f/1.4L IS USM, Canon EF 85mm f/1.2L II, Sigma 85mm f/1.4 Art, Sigma 105mm f/1.4 Art, длиннофокусные EF 200mm f/2L IS, EF 200mm f/2.8L, EF 300mm f/2.8L IS I / II, EF 300mm f/4L, EF 400mm f/5.6L, макро 100mm f/2.8L Macro IS USM – всех их можно использовать или с небольшим кадрированием, или вообще без обрезки краев кадра.

Кроме того, абсолютно все 35-мм EF объективы можно использовать в режиме «полнокадровый кроп», в котором камера будет использовать только центральную часть матрицы. При этом вы сохраните все преимущества широкого динамического диапазона среднеформатной камеры. Данный вариант подходит для использования время от времени, например, когда вы берете недостающие объективы в аренду на несколько дней под конкретный проект.

Адаптер передает всю информацию от объектива к камере и обратно, вы получаете автофокус (включая фазовый - у новых моделей GFX 100 и GFX 100S), функцию автофокусировки по глазам, автоматическую экспозицию, оптическую стабилизацию. Во внутреннюю память адаптера также загружены профили более 100 моделей объективов Canon, Sigma и Tamron, которые позволяют использовать автоматическую коррекцию хроматических аберраций (активируется в камере).

Адаптер выполнен на высокоточном оборудовании, корпус полностью металлический, байонетные соединения сделаны из хромированной латуни. Внутри корпус отделан светопоглощающим бархатным материалом для устранения даже самых минимальных отражений света, которые могут вызвать нежелательные артефакты изображения. Со стороны крепления к камере предусмотрен резиновое уплотнительное кольцо, которое обеспечивает герметичность соединения, не пропускает внутрь пыль и влагу. Кольцо на адаптере можно использовать для управления диафрагмой с шагом 1/3 ступени (функция включается и выключается через настройки камеры). Гнездо USB Micro позволяет самостоятельно обновлять прошивку адаптера по мере выхода новых версий.