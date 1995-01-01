Описание

Резьбовой UV фильтр с магнитной базой: сам фильтр устанавливается на объектив через резьбу, но поверх него можно ставить магнитные крышки или другие магнитные светофильтры системы Freewell Magnetic Quick Swap. В комплекте с фильтром идет кейс, салфетка из микрофибры и магнитная металлическая крышка объектива. UV фильтры обычно применяются в качестве защитных, для того, чтобы не царапалась передняя линза объектива. Они также помогают устранить синеватую дымку, которую можно заметить на отдаленных объектах при съемке в ясный солнечный день (в особенности в горах или на море).

Фильтр выполнен из минерального оптического стекла B270 производства Schott AG (Германия), многослойное просветляющее покрытие предотвращает цветовой сдвиг, а также появление ореолов и бликов при боковом или контровом свете. Верхний слой покрытия – твердый, защищенный от царапин с водоотталкивающим олеофобным покрытием, что облегчает чистку фильтра от случайных отпечатков пальцев и следов от капель воды.

Поверх этого фильтра также можно устанавливать другие резьбовые светофильтры: спереди имеется внутренняя резьба.