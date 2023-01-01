Светофильтр Freewell UV 77mm (Magnetic Quick Swap) (уцененный)
Код товара : УТ-00071480
Артикул : FW-77-UV (у)
Причина уценки:
Вскрытая упаковка
4 990 ₽
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Гарантия 1 год
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Описание
UV фильтры обычно применяются в качестве защитных, для того, чтобы не царапалась передняя линза объектива. Они блокируют ультрафиолетовую часть спектра, из-за чего снижается эффект голубой дымки при съемке в ясную погоду (наиболее заметен при пейзажной съемке в морских и горных районах).
Благодаря магнитной системе крепления Magnetic Quick Swap установка и снятие фильтра занимают буквально пару секунд, также исключается заедание оправы в грязной резьбе и так далее. Магнитное крепление Freewell позволяет ставить фильтры один на другой, для объединения их эффекта.
Фильтр выполнен из минерального оптического стекла High Definition Premium, многослойное просветляющее покрытие предотвращает цветовой сдвиг, а также появление ореолов и бликов при боковом или контровом свете. Верхний слой покрытия – твердый, защищенный от царапин с водоотталкивающим олеофобным покрытием, что облегчает чистку фильтра от случайных отпечатков пальцев и следов от капель воды.
В комплект входит магнитное крепление (устанавливается в резьбу объектива), сам фильтр, магнитная металлическая крышка, салфетка для чистки из микрофибры и прочный кейс с магнитным замком.