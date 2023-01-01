Описание

UV фильтры обычно применяются в качестве защитных, для того, чтобы не царапалась передняя линза объектива. Они блокируют ультрафиолетовую часть спектра, из-за чего снижается эффект голубой дымки при съемке в ясную погоду (наиболее заметен при пейзажной съемке в морских и горных районах).

Благодаря магнитной системе крепления Magnetic Quick Swap установка и снятие фильтра занимают буквально пару секунд, также исключается заедание оправы в грязной резьбе и так далее. Магнитное крепление Freewell позволяет ставить фильтры один на другой, для объединения их эффекта.

Фильтр выполнен из минерального оптического стекла High Definition Premium, многослойное просветляющее покрытие предотвращает цветовой сдвиг, а также появление ореолов и бликов при боковом или контровом свете. Верхний слой покрытия – твердый, защищенный от царапин с водоотталкивающим олеофобным покрытием, что облегчает чистку фильтра от случайных отпечатков пальцев и следов от капель воды.

В комплект входит магнитное крепление (устанавливается в резьбу объектива), сам фильтр, магнитная металлическая крышка, салфетка для чистки из микрофибры и прочный кейс с магнитным замком.