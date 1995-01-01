Ультра-тонкая резьбовая версия комбинированного светофильтра, сочетающего в себе циркулярный поляризационный (CPL) и нейтрально-серый фильтр переменной оптической плотности (VND 3-7 Stops). В комплект входит сам фильтр, передняя магнитная крышка, чехол и салфетка для оптики.

VND функция при съемке видео позволяет увеличить выдержку под ярким солнечным светом, чтобы избавиться от стробирующего эффекта. Благодаря этому движения людей и других объектов в кадре выглядят естественно и плавно. При съемке фото длинная выдержка также позволяет сгладить такие движущиеся элементы, как, например, струи воды в фонтане, волны на побережье, бег воды в ручьях и реках. При этом вы можете снимать с открытой диафрагмой, чтобы сохранить малую глубину резкости – это будет полезно при портретной съемке и в других подобных сюжетах. Данный фильтр позволяет регулировать степень затемнения в пределах от 3 до 7 ступеней экспозиции (ND8 - ND128).

Поляризационная пленка устраняет блики от воды, стеклянных и глянцевых поверхностей, а также существенно улучшает проработку неба, облаков, листвы, повышает цветовую насыщенность. Благодаря комбинирования этих эффектов данный фильтр будет наиболее интересен при дневной съемке под открытым небом.

Как использовать:

Плотно закрутите фильтр в резьбу вашего объектива. Вращайте красное кольцо, чтобы добиться нужного поляризационного эффекта. Затем поверните переднее черное кольцо для необходимого затемнения.

В дополнение можно использовать магнитный Mist фильтр, который устанавливается поверх данного и позволяет создать эффект гало от источников света.

Примечания: как и большая часть VND и PLC фильтров, Freewell VND/CPL может создавать артефакты. Во-первых, небо поляризовано неравномерно. Наилучший результат проработки облаков достигается при повороте на 90° в сторону от солнца. Если же вы повернуты к солнцу под острым углом, то может возникнуть такой эффект, что часть неба отображается темнее, а другая часть светлее.

Во-вторых, VND фильтры могут немного сдвигать цветовой баланс изображения, в зависимости от того, насколько сильно высокую плотность вы поставили. На широкоугольных и сверхширокоугольных объективах может возникать такой эффект как крестообразное виньетирование, когда затемняются противоположные углы кадра, а по центру кадра появляется темный наклонный крест. Эффект зависит в основном от фокусного расстояния объектива и выбранной плотности фильтра.

Фильтр Freewell Threaded Hybrid Variable ND/CPL 3-7 Stop использует высококачественное оптическое стекло. Верхний слой просветляющего покрытия – твердый, защищенный от царапин, а также обладающий олеофобными и водоотталкивающими свойствами: капли воды или маслянистых жидкостей быстро сбегают с поверхности, не оставляя после себя разводов.