Профессиональный диффузионный фильтр с мягким золотистым свечением, созданный для кинематографичной и атмосферной съёмки. Идеально подходит для портретов, свадебной и уличной фотографии, добавляя кадрам тёплую ностальгическую эстетику без потери резкости в деталях.

✨ Ключевые преимущества

• Эффект Gold Mist 1/4 — умеренная диффузия мягко размывает яркие блики и обволакивает их тёплым золотистым ореолом, превращая обычные снимки в кинокадры.

• Премиальная оптика — высокопрозрачное оптическое стекло в прочной оправе из красного анодированного алюминия защищает матрицу от царапин и засветок.

• Точная резьба 49 мм — мгновенная установка без люфтов. Полная совместимость со всеми объективами и аксессуарами с посадочным диаметром 49 мм, включая фирменные бленды Freewell Real Lens Hoods.

• Универсальность применения — раскрывает творческий потенциал в портретной, репортажной и художественной съёмке, смягчая цифровую резкость современных камер.

📋 Технические характеристики

• Артикул: FW-49-GLDM1/4

• Тип: Диффузионный фильтр Gold Mist 1/4

• Диаметр резьбы: 49 мм

• Материал: Оптическое стекло + алюминиевая оправа

• Интенсивность эффекта: 1/4 (умеренная)

• Цвет оправы: Красный (анодирование)



🔌 Совместимость: Объективы с резьбой 49 мм, бленды Freewell Real Lens Hoods.



📦 Комплектация: Фильтр FreeWELL Gold Mist 1/4 (49 мм) — 1 шт.

