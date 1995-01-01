Светофильтр Freewell THREADED 49MM GOLD MIST 1/4 FILTER GOLD MIST 1/4
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Описание
Профессиональный диффузионный фильтр с мягким золотистым свечением, созданный для кинематографичной и атмосферной съёмки. Идеально подходит для портретов, свадебной и уличной фотографии, добавляя кадрам тёплую ностальгическую эстетику без потери резкости в деталях.
✨ Ключевые преимущества
• Эффект Gold Mist 1/4 — умеренная диффузия мягко размывает яркие блики и обволакивает их тёплым золотистым ореолом, превращая обычные снимки в кинокадры.
• Премиальная оптика — высокопрозрачное оптическое стекло в прочной оправе из красного анодированного алюминия защищает матрицу от царапин и засветок.
• Точная резьба 49 мм — мгновенная установка без люфтов. Полная совместимость со всеми объективами и аксессуарами с посадочным диаметром 49 мм, включая фирменные бленды Freewell Real Lens Hoods.
• Универсальность применения — раскрывает творческий потенциал в портретной, репортажной и художественной съёмке, смягчая цифровую резкость современных камер.
📋 Технические характеристики
• Артикул: FW-49-GLDM1/4
• Тип: Диффузионный фильтр Gold Mist 1/4
• Диаметр резьбы: 49 мм
• Материал: Оптическое стекло + алюминиевая оправа
• Интенсивность эффекта: 1/4 (умеренная)
• Цвет оправы: Красный (анодирование)
🔌 Совместимость: Объективы с резьбой 49 мм, бленды Freewell Real Lens Hoods.
📦 Комплектация: Фильтр FreeWELL Gold Mist 1/4 (49 мм) — 1 шт.