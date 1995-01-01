Профессиональный диффузионный фильтр с эффектом чёрного тумана для кинематографичной съёмки. Сила эффекта 1/8 обеспечивает деликатное смягчение изображения: идеален для портретов, интервью, свадеб и художественного видео, где важны атмосфера и эмоция без потери детализации.

✨ Ключевые преимущества • Эффект Black Glow Mist 1/8 — мягко размывает яркие блики, создавая изящную галацию вокруг источников света и деликатно сглаживая текстуру кожи, при этом сохраняя высокую резкость в тенях и деталях.

Премиальная оптика — оптическое стекло с многослойным нано-покрытием обеспечивает максимальную светопропускаемость, естественную цветопередачу и защиту от бликов, царапин и отпечатков.

Точная резьба 49 мм — быстрая и надёжная установка без люфтов. Полная совместимость со всеми объективами и аксессуарами с посадочным диаметром 49 мм, включая бленды Freewell Real Lens Hoods.

Л ёгкий и прочный корпус — оправа из авиационного алюминия минимизирует вес, не создавая нагрузки на байонет, и выдерживает интенсивную эксплуатацию.

Универсальность применения — раскрывает творческий потенциал в портретной, репортажной, свадебной и уличной съёмке, помогая уйти от «цифровой» резкости современных камер.

📋 Технические характеристики • Артикул: FW-49-GL1/8 • Тип: Диффузионный фильтр Black Glow Mist 1/8 • Диаметр резьбы: 49 мм • Материал: Оптическое стекло + алюминиевая оправа • Покрытие: Многослойное нано-покрытие • Интенсивность эффекта: 1/8 (лёгкая диффузия)