Описание

ND64 относится к фильтрам высокой плотности (6 ступеней экспозиции). Подобные фильтры обычно применяются в ситуациях, когда требуется продлить выдержку или открыть диафрагму, не затрагивая другие параметры экспозиции. Фильтры ND64 часто применяются при съемке видео, так как для сглаживания движения оператору необходимо устанавливать достаточно короткие выдержки: порядка 1/60 - 1/120 (1/2x от частоты кадров в секунду), при этом сохраняя диафрагму открытой.

Благодаря магнитной системе крепления Magnetic Quick Swap установка и снятие фильтра занимают буквально пару секунд, также исключается заедание оправы в грязной резьбе и так далее. Магнитное крепление Freewell позволяет ставить фильтры один на другой, для объединения их эффекта.

Фильтр выполнен из минерального оптического стекла High Definition Premium, многослойное просветляющее покрытие предотвращает цветовой сдвиг, а также появление ореолов и бликов при боковом или контровом свете. Верхний слой покрытия – твердый, защищенный от царапин с водоотталкивающим олеофобным покрытием, что облегчает чистку фильтра от случайных отпечатков пальцев и следов от капель воды.

В комплект входит магнитное крепление (устанавливается в резьбу объектива), сам фильтр, магнитная металлическая крышка, салфетка для чистки из микрофибры и прочный кейс с магнитным замком.