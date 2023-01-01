Описание

Набор из 8 светофильтров для квадрокоптеров DJI Mini, Mini SE, Mini 2. Включает 4 гибридных светофильтра (нейтрально-серые + поляризационные), 3 ND светофильтра (нейтрально-серые), а также поляризационный фильтр. Использование различных светофильтров значительно расширит ваши возможности, тем более что довольно простая камера квадрокоптеров серии Mini не позволяет изменять диафрагму.

ND покрытие позволяет увеличить выдержку, чтобы избавиться от стробирующего эффекта, вызываемого слишком короткой скоростью затвора. Это помогает сгладить движение в кадре, сделать его плавным и «кинематографичным». Фильтр тем более полезен, что квадрокоптеры DJI Mini оснащаются простой камерой без возможности изменения диафрагмы. Для достижения оптимальной плавности видео, следует придерживаться простой формулы: выдержка (скорость затвора) = 1/2х, где "x" – это количество кадров в секунду. Например, для обычной съемки со скоростью 60 кадров в секунду, оптимальной будет выдержка около 1/125 с.

Циркулярный поляризационный фильтр поможет, если вам нужно просто избавиться от бликов и отражений от водной, стеклянной, глянцевой поверхности.

ND фильтры:

ND4 (2 ступени экспозиции )

ступени экспозиции ND8 (3 ступени экс позиции )

ND16 (4 ступени экс позиции )

ND/PL фильтры:

ND8/PL (3 ступени экс позиции )

ND16/PL (4 ступени экс позиции )

ND32/PL (5 ступеней экс позиции )

ND64/PL (6 ступеней экс позиции )

Циркулярный поляризационный фильтр поможет, если вам нужно избавиться от бликов и отражений от водной, стеклянной, глянцевой поверхности.

Все фильтры Freewell изготавливаются из высококачественного оптического минерального стекла. Оправа выполнена частично из АБС пластика, частично из металла. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса. Все фильтры также обладают многослойным просветляющим покрытием, которое не допускает переотражения и ореолы от источников яркого света. Верхний слой покрытия – твердый, нецарапающийся, с олеофобным водоотталкивающим покрытием, которое облегчает очистку фильтра.