Бленда Freewell Real Lens Hood для Leica Q3 43 по форме напоминает оригинальную бленду Leica, но обладает рядом функциональных усовершенствований. Откидная конструкция позволяет быстро устанавливать и снимать светофильтры, не снимая при этом саму бленду. Кольцо на корпусе позволяет вращать поляризационные и Vario-ND фильтры. В комплекте идет CPL / Black Mist 1/4 фильтр (поляризационный с эффектом легкой дымки), который позволяет усилить контраст и добавить изображению кинематографичности. Передняя крышка с пружинным механизмом легко снимается для быстрого начала съемки.