Бленда Freewell Leica Q3 43 Real Lens Hood с фильтром CPL/Black Mist 49 мм (уцененный)
Код товара:УТ-00097812
Артикул:FW-LQ3-LHCPM (у)
Товар не найден
Описание
Бленда Freewell Real Lens Hood для Leica Q3 43 по форме напоминает оригинальную бленду Leica, но обладает рядом функциональных усовершенствований. Откидная конструкция позволяет быстро устанавливать и снимать светофильтры, не снимая при этом саму бленду. Кольцо на корпусе позволяет вращать поляризационные и Vario-ND фильтры. В комплекте идет CPL / Black Mist 1/4 фильтр (поляризационный с эффектом легкой дымки), который позволяет усилить контраст и добавить изображению кинематографичности. Передняя крышка с пружинным механизмом легко снимается для быстрого начала съемки.
Бленда выполнена из алюминиевого сплава.
Комплектация:
- Бленда
- Светофильтр CPL / GMIST 1/4
- Крышка с NFC меткой
- Салфетка для оптики
Внимание: только для Leica Q3 43.