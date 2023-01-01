Описание

Ультимативное решение от Freewell для работы со светофильтрами. Всего один комплект сможет заменить вам больше количество приспособлений и линз, а также гарантирует простоту в установке и транспортировке. Одно базовое крепление подходит для всех линз серии и сделает подготовку к работе проще. Благодаря магнитному креплению, линзы K2 можно сменить одним лёгким движением, без долго скручивания. Уникальной особенностью модели является специальный слот, прямо как на компендиуме.

Базовый ND фильтр K2 является основой для работы с экспозицией и обладает самой лучшей передачей цвета на рынке. Он совсем не искажает оттенок, что гарантирует профессиональное качество кадра. Как обычно, все "стекла" Freewell имеют покрытие для защиты от следов рук, капель и царапин. Новинка имеет уже заданный максимальный диаметр 82 мм, а поэтому может быть установлена на любой объектив с резьбой при помощи переходных колец из комплекта, либо приобретенных отдельно. Вы сможете оперативно менять фильтры для получения еще больших возможностей. Для работы с градиентными ND предусмотрен пузырьковый уровень. Возможность вращения всей конструкции в любом направлении.

Комплектация: