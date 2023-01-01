Описание

Градиентный фильтр для модульной системы Freewell K2. Предназначен для съемки на восходе или закате, когда солнце находится чуть выше горизонта. Фильтр уменьшает освещенность самой яркой части сцены, обычно неба, и уравновешивает ее с более темными участками изображения, такими как земля или море.

Позволяет сбалансировать экспозицию между небом и землей, не создавая видимых линий на снимках. Фильтр идеально подходит для сцен с ярким небом и более темным передним планом, таких как морские, горные и городские пейзажи.

Процесс нанесения покрытия фильтров Freewell проходит высококачественную многослойную обработку, которая делает его устойчивым к пыли, царапинам, воде и маслу.

Совместимость : Freewell K2

Комплектация: