Светофильтр Freewell K2 SOFT EDGE GRADIENT GND0.9
Код товара : УТ-00069990
Артикул : FW-K2-SGND0.9
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Гарантия 1 год
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Описание
Градиентный фильтр для модульной системы Freewell K2. Предназначен для съемки на восходе или закате, когда солнце находится чуть выше горизонта. Фильтр уменьшает освещенность самой яркой части сцены, обычно неба, и уравновешивает ее с более темными участками изображения, такими как земля или море.
Позволяет сбалансировать экспозицию между небом и землей, не создавая видимых линий на снимках. Фильтр идеально подходит для сцен с ярким небом и более темным передним планом, таких как морские, горные и городские пейзажи.
Процесс нанесения покрытия фильтров Freewell проходит высококачественную многослойную обработку, которая делает его устойчивым к пыли, царапинам, воде и маслу.
Комплектация:
- светофильтр
- чехол
- салфетка