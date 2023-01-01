Специальный фильтр для модульной системы Freewell K2, создаёт золотистые блики на более ярких участках изображения, имитируя эффект анаморфных линз. Полосовой фильтр предназначен для создания уникального специального эффекта, при котором одиночный луч света, исходящий от точечного источника, преобразуется в золотистые полосы, идущие горизонтально от источника света.

Фильтры Freewell изготовлены из высококачественного оптического стекла Schott B270 (Германия). Многослойное покрытие не оказывают воздействия на изображение, устойчивость к воде, маслу, пыли и царапинам.

Совместимость : Freewell K2

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