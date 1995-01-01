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Светофильтр Freewell K2 DIFFUSION SNOW MIST 1/4 (уцененный)

  • K2 DIFFUSION SNOW MIST 1/4
  • K2 DIFFUSION SNOW MIST 1/4
  • K2 DIFFUSION SNOW MIST 1/4
  • K2 DIFFUSION SNOW MIST 1/4
  • K2 DIFFUSION SNOW MIST 1/4
  • K2 DIFFUSION SNOW MIST 1/4
  • K2 DIFFUSION SNOW MIST 1/4
  • K2 DIFFUSION SNOW MIST 1/4
  • K2 DIFFUSION SNOW MIST 1/4
Код товара:УТ-00089398
Артикул:FW-K2-SMIST1/4 (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рассеивающий фильтр для модульной системы Freewell K2. Эффект Snow Mist создает красивое художественное размытие похожее на туман белого цвета, который позволяет создать более мечтательный или романтичный кадр. Он позволяет придать мягкое, неземное свечение светлым, средним тонам и теням.
Плотность: 1/4
Вид фильтра: Mist / Diffusion (размытие)
Совместимость : Freewell K2

Комплектация:

  • светофильтр
  • чехол
  • салфетка