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    Светофильтр Freewell Hard Stop Variable ND 6-9 Stop Mist Edition 67 mm (уцененный)

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    Код товара : УТ-00076621

    Артикул : FW-67MVND-BRG (у)

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    Причина уценки:

    Вскрытая упаковка

    13%

    14 990 ₽

    12 999 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
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    Отзывы0

    Описание

    Нейтрально-серый светофильтр переменной плотности с дополнительным диффузным эффектом (Mist Edition). Нанесенные на поверхность стекла мелкие частицы создают светящиеся гало вокруг источников света. На практике это выражается, прежде всего, в смягчении бликов в расфокусированных областях кадра (т.е. в смягчении боке) и в небольшом снижении контраста. Mist фильтры (отдельно от ND) часто применяют для создания красивых ореолов от фонарей и ламп в вечернее время, но, поскольку в данном случае речь идет о ND фильтре с сильным затемнением (6-9 ступеней)использование его вечером и ночью вряд ли рационально.  

    Часто утверждают, что Mist фильтры сглаживают морщины и дефекты кожи, но здесь многое зависит от характера освещения. Если на лицо падает очень жесткий, очень яркий свет, заставляющий кожу буквально блестеть (например, свет от солнца в середине дня), то Mist фильтр действительно помогает немного сгладить этот эффект. Если съемка ведется при мягком освещении (в тени, в пасмурную погоду) заметить какой-либо сглаживающий кожу эффект от Mist фильтра нам не удалось. 

    Freewell Hard Stop Variable ND 6-9 Stop Mist Edition снижает светопропускную способность объектива на 6 - 9 ступеней экспозиции. Вращение оправы происходит с отсечками по 1 полной ступени, хотя при необходимости вы можете оставить ее в промежуточном значении. 

    В отличие от многих ND фильтров переменной плоскости (так сказать, Vario ND «первого поколения»), Freewell Hard Stop Variable ND свободны от такого артефакта как крестообразное затемнение (кросс-поляризация), которая раньше являлась серьезным аргументом против использования Vario ND фильтров. Также стоит отметить минимальный, едва заметный сдвиг цветового баланса и слабое, незначительное виньетирование (усиливается при максимальном значении плотности, также усиливается при съемке на сверхширокоугольную оптику – от 20 мм и шире). 

    При производстве фильтра используется оптическое стекло B270 производства Schott AG (Pure High Definition). 18 слоев просветляющего покрытия (9+9) обеспечивают надежную защиту от появления ореолов и бликов при контровом освещении. Верхний слой мультипросветления с обеих сторон выполнен из специального твердого покрытия, который защищает от царапин, а также обладает водоотталкивающими, пылеотталкивающими и олеофобными свойствами – то есть меньше загрязняется и проще чистится. Фильтр выполнен в черненой алюминиевой оправе, у которой отсутствует передняя резьба. 

    Фильтры Freewell Hard Stop Variable ND Mist Edition выпускаются в 2 вариантах плотности: 2-5 и 6-9. Variable ND 2-5 Stop (ND4 - ND32) можно назвать основным: он хорошо работает на улице при обычной погоде (от пасмурной до ясной). Более плотный фильтр Variable ND 6-9 Stop (ND64 - ND512) создан для съемки в очень ясные, солнечные дни, а также пригодится, если вам необходимо вести съемку с широко открытой диафрагмой (f/1.4, f/2). Согласно данным производителя, степень рассеивания (Mist эффект) у обоих фильтров равен 1/8, но судя по практическим тестам он немного выше у  2-5 Stop фильтра (ближе к 1/4) и еще сильнее у 6-9 Stop фильтра (ближе к 1/2).

    Зачем использовать ND фильтры? Фильтры нейтральной плотности многократно снижают светопропускаемость объектива, что позволяет фотографам и видеографам увеличивать выдержку и открывать диафрагму. Они наиболее популярны в пейзажной фотографии (позволяют красиво сгладить водные поверхности), а также в профессиональной видеосъемке (устраняют стробоскопический эффект от слишком короткой выдержки).   

    В комплект входят: 

    • Фильтр Freewell Hard Stop Variable ND 6-9 Stop Mist Edition
    • 1 магнитная передняя крышка
    • 1 салфетка из микрофибры для ухода за фильтром
    • 1 пластиковый кейса с магнитным замком для хранения фильтра
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.