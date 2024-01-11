Светофильтр Freewell Glow Mist 1/4 62mm (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072678
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-01-11/05
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 137678
Freewell Glow Mist – диффузионный светофильтр, создающий светящиеся ореолы от источников света – подобно тому, как светятся уличные фонари в тумане. Отсюда и название фильтра. Степень свечения зависит от яркости источника света и от интенсивности фильтра (1/8 или 1/4). К источникам света относятся, в том числе, и расфокусированные блики, поэтому фильтр отчасти смягчает характер боке. При этом Glow Mist не оказывает сколько-нибудь заметного влияния на резкость изображения.
Freewell Glow Mist, как и другие Mist фильтры, можно использовать для смягчения характера освещения в кадре, а также для создания ретро-образа вашей фотографии или видеоролика. Как известно, современная оптика, оснащенная разными типами многослойных просветляющих покрытий, очень эффективно справляется с появлением бликов и ореолов при контровом освещении. Glow Mist фильтр позволяет вам добавить ореолы, когда это необходимо для создания соответствующей атмосферы.
Часто утверждается, что Mist фильтры сглаживают морщины и дефекты кожи, но здесь многое зависит от характера освещения.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: Фильтр, крышка, магнитный держатель, пластиковый бокс.
Гарантия от 14 до 90 дней.
-----
Товар можно приобрести в профессиональном фотоцентре «FOTO-ONE»,
по адресу: ул. Большая Монетная, д. 16,
от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут.
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.