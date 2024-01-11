Описание

Код товара: 137678

Freewell Glow Mist – диффузионный светофильтр, создающий светящиеся ореолы от источников света – подобно тому, как светятся уличные фонари в тумане. Отсюда и название фильтра. Степень свечения зависит от яркости источника света и от интенсивности фильтра (1/8 или 1/4). К источникам света относятся, в том числе, и расфокусированные блики, поэтому фильтр отчасти смягчает характер боке. При этом Glow Mist не оказывает сколько-нибудь заметного влияния на резкость изображения.

Freewell Glow Mist, как и другие Mist​ фильтры, можно использовать для смягчения характера освещения в кадре, а также для создания ретро-образа вашей фотографии или видеоролика. Как известно, современная оптика, оснащенная разными типами многослойных просветляющих покрытий, очень эффективно справляется с появлением бликов и ореолов при контровом освещении. Glow Mist фильтр позволяет вам добавить ореолы, когда это необходимо для создания соответствующей атмосферы.

Часто утверждается, что Mist фильтры сглаживают морщины и дефекты кожи, но здесь многое зависит от характера освещения.



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: Фильтр, крышка, магнитный держатель, пластиковый бокс.

Гарантия от 14 до 90 дней.

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Товар можно приобрести в профессиональном фотоцентре «FOTO-ONE»,

по адресу: ул. Большая Монетная, д. 16,

от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут.

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.