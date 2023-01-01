Описание

Freewell Eiger Matte Box – это бленда-компендиум для защиты от контрового света и работы с различными светофильтрами. Вы можете использовать резьбовые фильтры любого бренда (с внешним диаметром до 92 мм), магнитные фильтры системы Freewell Magnetic Quick Swap, а также магнитные и листовые фильтры системы Eiger. Основными преимуществами Eiger Matte Box является малый вес, компактность и тонкий профиль – всего 53 мм. При этом вы можете одновременно установить в него фильтр переменной плотности, градиентный листовой фильтр и еще какой-либо ND или эффектный фильтр.

В комплекте идет 4 установочных кольца для объективов с диаметром резьбы 67, 72, 77 и 82 мм – самые популярные размеры среди профессиональной оптики. Отдельно можно приобрести адаптеры для объективов с резьбой от 52 до 95 мм. Адаптеры обладают внутренней резьбой, поэтому вы можете использовать с ними обычные резьбовые фильтры соответствующего диаметра, исключение составляет только адаптер на 95 мм. Адаптеры магнитные, поэтому вы также можете использовать магнитные фильтры Freewell Magnetic Quick Swap. Специально для компендиума выпускаются магнитные фильтры Eiger, которые отличаются меньшей толщиной профиля.

Отдельно следует упомянуть CPL / VND фильтр с колесиком-кремальерой для удобства вращения фильтра в оправе. Наконец, доступны листовые градиентные фильтры с жестким или мягким переходом плотностью 0.9 (3 ступени). Листовая форма позволяет тонко настроить расположение градиентного перехода в кадре.

Компендиум оснащен широкой карбоновой шторкой, которая защищает от появления бликов и ореолов при ярком контровом свете, шторка является съемной. Freewell обещает также выпустить адаптер для установки компендиума на рельсовые направляющие 15 мм со встроенной поддержкой объектива.

Компендиум Freewell Eiger Matte Box в основном ориентирован на профессиональных видеооператоров, но также может быть полезен и фотографам – например, пейзажистам.

Компендиум несовместим с любыми листовыми фильтрами других производителей (формата 100х100 мм, 100х150 мм, 4х4", 4х6" и так далее), из листовых можно использовать только фильтры Freewell Eiger.

В данную позицию входит только компендиум и 4 установочных адаптера, светофильтры Eiger продаются отдельно.