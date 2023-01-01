Описание

Набор из светофильтров и специальной рамки для установки в компендиум Freewell Eiger. Держатель имеет специальную ручку для тонкой настройки силы эффекта фильтра, что позволяет корректировать поступление света без лишних действий.

В комплект входит базовый CPL фильтр, а также две линзы ND эффекта с диапазоном 1-5 stop и 6-9 stop. Установив их вы сможете регулировать равномерное затемнение для работы с нужными значениями выдержки и диафрагмы. Благодаря современным технологиям нанесения линзы не искажают цвета, гарантируя профессиональное качество съёмки.

Линз в комплекте : 3 шт

Совместимость : Freewell Eiger

Комплектация: