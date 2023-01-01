Комплект светофильтров Freewell CPL, VND 1-5, VND 6-9 для компендиума Eiger
Код товара : УТ-00069978
Артикул : FW-EGMB-VND
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Набор из светофильтров и специальной рамки для установки в компендиум Freewell Eiger. Держатель имеет специальную ручку для тонкой настройки силы эффекта фильтра, что позволяет корректировать поступление света без лишних действий.
В комплект входит базовый CPL фильтр, а также две линзы ND эффекта с диапазоном 1-5 stop и 6-9 stop. Установив их вы сможете регулировать равномерное затемнение для работы с нужными значениями выдержки и диафрагмы. Благодаря современным технологиям нанесения линзы не искажают цвета, гарантируя профессиональное качество съёмки.
Комплектация:
- светофильтр CPL
- светофильтр VND 1-5 stop
- светофильтр VND 6-9 stop