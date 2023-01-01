Светофильтр Freewell DJI MAVIC 3 Pro-Licht
Код товара : УТ-00067774
Артикул : FW-M3P-LPR
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
УФ-фильтр Free well предназначен для поглощения практически всех диапазонов ультрафиолетовых лучей, что позволяет получать более точные и резкие снимки с меньшим количеством дымки. Он также выполняет функцию защитного слоя, который защищает объектив от грязи, пыли и царапин.
Стекло немецкого производства обеспечивает наилучшую оптику, превосходя или не уступая любому другому бренду в отрасли благодаря нейтральному цвету, устойчивому к царапинам, водонепроницаемому, пылезащитному и маслостойкому покрытию.