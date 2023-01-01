Описание

УФ-фильтр Free well предназначен для поглощения практически всех диапазонов ультрафиолетовых лучей, что позволяет получать более точные и резкие снимки с меньшим количеством дымки. Он также выполняет функцию защитного слоя, который защищает объектив от грязи, пыли и царапин.

Стекло немецкого производства обеспечивает наилучшую оптику, превосходя или не уступая любому другому бренду в отрасли благодаря нейтральному цвету, устойчивому к царапинам, водонепроницаемому, пылезащитному и маслостойкому покрытию.