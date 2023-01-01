Этот комплект из 4-х стандартных фильтров ND для DJI Mavic 3 Pro/Pro Cine от Freewell включает в себя фильтры UV/ND8, ND8/16, ND16/32 и ND32/64 разделительного типа. Разделение таких фильтров позволяет получить различное снижение яркости на одной и той же съемке для того, чтобы затемнить небо и выдержать экспозицию для ландшафта, сохраняя при этом сбалансированное изображение или видео. Он помогает предотвратить недостаточную экспозицию для телефотокамеры Mavic 3 Pro/Pro Cine, гарантируя при этом правильную экспозицию Обратите внимание, что снижение яркости для камеры с 7-кратным оптическим увеличением немного отличается от других .