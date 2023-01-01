Светофильтр Freewell DJI Mavic 3 Pro Filter - Standard Day - 4 pack
Код товара : УТ-00067768
Артикул : FW-M3P-STD
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Этот комплект из 4-х стандартных фильтров ND для DJI Mavic 3 Pro/Pro Cine от Freewell включает в себя фильтры UV/ND8, ND8/16, ND16/32 и ND32/64 разделительного типа. Разделение таких фильтров позволяет получить различное снижение яркости на одной и той же съемке для того, чтобы затемнить небо и выдержать экспозицию для ландшафта, сохраняя при этом сбалансированное изображение или видео. Он помогает предотвратить недостаточную экспозицию для телефотокамеры Mavic 3 Pro/Pro Cine, гарантируя при этом правильную экспозицию Обратите внимание, что снижение яркости для камеры с 7-кратным оптическим увеличением немного отличается от других .
UV/ND8: 0 - 3 Stops
ND8/16: 3 - 4 Stops
ND16/32: 4 - 5 Stops
ND32/64: 5 - 6 Stops