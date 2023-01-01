Светофильтр Freewell DJI MAVIC 3 Pro Filter - Bright Day - 4 Pack
Код товара : УТ-00067765
Артикул : FW-M3P-BRG
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Фильтры помогают регулировать количество света, пропускающего через объектив камеры, благодаря чему изображение получается четким и насыщенным. К примеру, ND-фильтры, которые представлены в данном наборе, снижают яркость солнца и убирают излишние блики на воде, создавая мягкое, приятное освещение объекта. Это особенно важно при съемке в ярком дневном свете.
Также в наборе присутствуют фильтры, которые предназначены для улучшения фотографий в условиях низкой освещенности. Например, фильтр ND/PL, который сочетает в себе функции снижения яркости и нейтральной плотности, помогает бороться с избыточной яркостью света в пасмурные дни.
Набор светофильтров для съемки с дрона - это универсальный инструмент, который помогает справиться с трудностями при съемке в различных условиях освещения и получить качественные, насыщенные и красочные фотографии и видео.