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Держатель для телефона Freewell Arca-Swiss Quick Release Plate

  • Arca-Swiss Quick Release Plate
  • Arca-Swiss Quick Release Plate
  • Arca-Swiss Quick Release Plate
  • Arca-Swiss Quick Release Plate
  • Arca-Swiss Quick Release Plate
Код товара:УТ-00084166
Артикул:FW-T1-ARCA

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Freewell Arca-Swiss Quick Release Plate (FW-T1-ARCA) – это площадка для фотокамеры и держатель для телефона 2 в 1. Площадка совместима со всеми штативами / штативными головками, поддерживающими стандарт Arca Swiss («ласточкин хвост» с шириной основания 40 мм).