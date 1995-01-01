Держатель для телефона Freewell Arca-Swiss Quick Release Plate

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Код товара: УТ-00084166 Артикул: FW-T1-ARCA Код товара: УТ-00084166 Артикул: FW-T1-ARCA Тип держателя Для телефона Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Для телефона Описание Freewell Arca-Swiss Quick Release Plate (FW-T1-ARCA) – это площадка для фотокамеры и держатель для телефона 2 в 1. Площадка совместима со всеми штативами / штативными головками, поддерживающими стандарт Arca Swiss («ласточкин хвост» с шириной основания 40 мм). Видео Наш обзор

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