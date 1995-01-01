Freewell Arca-Swiss Quick Release Plate (FW-T1-ARCA) – это площадка для фотокамеры и держатель для телефона 2 в 1. Площадка совместима со всеми штативами / штативными головками, поддерживающими стандарт Arca Swiss («ласточкин хвост» с шириной основания 40 мм).
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