Описание

Набор из двух нейтрально-серых светофильтров переменной плотности, ND2-5 и ND6-9 Hard Stop. Оправа фильтра вращается с жесткими отсечками (Hard Stop) на каждой ступени. Отметим, что фильтры данной серии в значительной степени свободны от эффектов, связанных с кросс-поляризацией, то есть от сдвига цветового баланса и крестообразного виньетирования.

ND2-5 Hard Stop, как можно понять из названия ограничивает пропускание света на 2-5 ступеней экспозиции, а ND6-9 Hard Stop – на 6-9 ступеней. Снижение светопропускаемости необходимо для увеличения выдержки (снижения скорости затвора). Слишком высокая скорость затвора приводит к стробирующему эффекту при движении. Для достижения оптимальной плавности следует придерживаться простой формулы: выдержка (скорость затвора) = 1/2х, где "x" – это количество кадров в секунду. Например, для обычной съемки со скоростью 60 кадров в секунду, оптимальной будет выдержка около 1/125 с.

Все фильтры Freewell изготавливаются из высококачественного оптического минерального стекла, оправа – из легкого алюминиевого сплава. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса квадрокоптера. Все фильтры также обладают многослойным просветляющим покрытием, которое не допускает переотражения света и ореолы от ярких источников. Верхний слой покрытия – твердый, нецарапающийся, с олеофобным водоотталкивающим покрытием, которое облегчает очистку фильтра.

Фильтры поставляются в комплекте с удобным пластиковым кейсом с магнитным замком и салфеткой из микрофибры.