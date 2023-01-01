Описание

Cветофильтр для квадрокоптера DJI Air 2S, предназначен для съемки в солнечный день. ND покрытие позволяет увеличить выдержку, чтобы избавиться от стробирующего эффекта, вызываемого слишком короткой скоростью затвора. Это помогает сгладить движение в кадре, сделать его плавным и «кинематографичным». Поляризационная пленка снижает блики от различных поверхностей. Фильтр тем более полезен, что квадрокоптер DJI Air 2S оснащен простой камерой без возможности изменения диафрагмы.

ND32 снижает светопропускание на 5 ступеней экспозиции.

Для достижения оптимальной плавности видео, следует придерживаться простой формулы: выдержка (скорость затвора) = 1/2х, где "x" – это количество кадров в секунду. Например, для обычной съемки со скоростью 60 кадров в секунду, оптимальной будет выдержка около 1/125 с.