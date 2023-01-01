Циркулярный поляризационный фильтр поможет, если вам нужно избавиться от бликов, лишь незначительно увеличив выдержку при этом. Например, он поможет устранить отражение света от поверхности воды при съемке пруда или речки. Все фильтры Freewell изготавливаются из высококачественного оптического минерального стекла, оправа – из легкого алюминиевого сплава. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса квадрокоптера. Все фильтры также обладают многослойным просветляющим покрытием, которое не допускает переотражения и ореолы от источников яркого света. Верхний слой покрытия – твердый, нецарапающийся, с олеофобным водоотталкивающим покрытием, которое облегчает очистку фильтра.