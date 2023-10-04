Фотосумка Кожаная, зелёная с коричневыми вставками (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00070569
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-10-04/03
Причина уценки:
Новая.
16 000 ₽
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Описание
Код товара: 135569
Фотосумка Кожаная, зелёная с коричневыми вставками.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : NEW
Комплектация: сумка, ремень.
Гарантия 90 дней.
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