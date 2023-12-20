Фотосумка кожаная, вишнёвая (состояние NEW) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072322 Артикул : б/у-Ф1 КС Корнет 2023-12-20

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Задать вопрос Причина уценки: Новая 45 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137322 Фотосумка кожаная, вишнёвая Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Новая

Комплектация: сумка, внутренние перегородки, ремень плечевой.

Гарантия от 14 до 90 дней.

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