Описание

Код товара: 137637

Ручная работа, гладкая натуральная кожа двух цветов - молочный шоколад(светло-коричневая) и морская волна(бирюзовая), качественная и надежная фурнитура. Ремень с двойными карабинами. Внутренняя отделка из натуральной замши со свободной планировкой и делителями различной толщины и величины. Отделение для планшета или ноутбука до 13". Три внешних объемных кармана для аксессуаров с фиксацией на ремнях.

Внешние размеры (ВШГ): 255мм Х 425мм Х 200 мм

Внутренние размеры (ВШГ): 220мм Х 320мм Х 120 мм

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: новая

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: NA

Комплектация: сумка, ремень, делители

Гарантия 14 дней.

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