Фотосумка кожаная, бирюзовая (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00072637
Артикул : б/у-Ф1 КС Корнет 2023-12-20/01
Причина уценки:
Новая
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 137637
Ручная работа, гладкая натуральная кожа двух цветов - молочный шоколад(светло-коричневая) и морская волна(бирюзовая), качественная и надежная фурнитура. Ремень с двойными карабинами. Внутренняя отделка из натуральной замши со свободной планировкой и делителями различной толщины и величины. Отделение для планшета или ноутбука до 13". Три внешних объемных кармана для аксессуаров с фиксацией на ремнях.
Внешние размеры (ВШГ): 255мм Х 425мм Х 200 мм
Внутренние размеры (ВШГ): 220мм Х 320мм Х 120 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: новая
s\n: NA
Комплектация: сумка, ремень, делители
Гарантия 14 дней.
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