Фотосумка кожаная, красная V2 (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00071938
Артикул : б/у-Ф1 КС Корнет 2023-12-06/05
Причина уценки:
Новая
16 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136938
Фотосумка кожаная красная с наплечным ремнём в комплекте.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : NEW
Комплектация: на фото
Гарантия от 14 до 90 дней.
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