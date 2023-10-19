Фотосумка кожаная, глянцевая красная (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00070879
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-10-19/01
Причина уценки:
Новая
16 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 135879
Фотосумка кожаная, глянцевая красная
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : NEW
Комплектация: сумка, ремень
Гарантия 14 дней.