Фотосумка кожаная коричневая (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00065035
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-01-29/01
Причина уценки:
Состояние новой, без следов эксплуатации.
15 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Сумка из натуральной кожи с войлочной вставкой с перегородками.
Состояние: NEW
В комплекте: сумка, вставка, ремень
Гарантия: 14 дней
Код товара: 130035
Фототехника прошла проверку на работоспособность.