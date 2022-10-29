Фотосумка кожаная чёрная (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00062645
Артикул : б/у-Ф1 КС 2022-10-29
Причина уценки:
Состояние нового, без следов эксплуатации.
15 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: новая
В комплекте: сумка, внутренние перегородки, ремень плечевой.
Гарантия: 14 дней
Код товара: 127645
Сумка из натуральной кожи.