Штатив Manfrotto 190B/KA19 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073546
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-20
Причина уценки:
4, следы эксплуатации.
4 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Наиболее компактный и легковесный среди моделей коллекции 190. Он идеально подходит для путешествий, обеспечивает высокую мобильность и универсальные настройки, расширяя возможности фотографов в творческом процессе.
Код товара: 138546
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : следы эксплуатации.
Комплектация: штатив.
Гарантия 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.