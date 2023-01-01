Рамка для фотографии 24х30 см. Багет отсутствует, фотография размещается край в край. Лицевой материал: стекло толщиной 1.5 мм, задник из МДФ плиты крепится с помощью 4 металлических клипс. Имеется возможность как горизонтального, так и вертикального подвеса рамки на стену, ножка-подставка у этой модели отсутствует. Для защиты стекла рамка поставляется в упаковке из пенопласта.